Басманный суд снова признал незаконным отказ в амнистии бизнесмена Шефлера

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Суд вновь обязал следствие амнистировать владельца SPI Group Юрия Шефлера, обвиняемого по делу о незаконном использовании торговых знаков водок "Столичная" и "Московская", возбужденному еще в 2002 году, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат предпринимателя Александр Аснис.

"Сегодня Басманный суд Москвы удовлетворил нашу жалобу по делу Шефлера и признал последнее постановление следствие от 13 марта 2017 года об отказе в применении к нему амнистии незаконным", - сообщил "Интерфаксу" Аснис.

Его коллега Дмитрий Кравченко пояснил, что после того как Басманный суд Москвы в марте вынес постановление о признании незаконным бездействия следствия по выполнению предыдущего постановления Мосгорсуда (который обязал следствие амнистировать бизнесмена), следствие вынесло новое постановление об отказе в амнистии практически по тем же основаниям.

"Мы подали на это жалобу в Басманный суд. И только что суд это новое постановление следствия, в котором снова было отказано в нашем ходатайстве об амнистии, признал незаконным и обязал устранить упущенные нарушения. То есть уже теперь Басманный суд дважды вынес решение о незаконности отказа в амнистии нашему подзащитному", - сказал Кравченко.

В свою очередь Аснис отметил, что следствию не остается ничего, кроме как уже вынести постановление об амнистии.

"У следствия уже просто нет выхода. Сегодня суд однозначно признал их действия противоречащими законодательству", - считает Аснис.

Как сообщалось, Басманный суд Москвы 9 марта признал незаконным отказ следствия, несмотря на решение Мосгорсуда от 17 августа 2016 года, применить амнистию в отношении Шефлера.

В августе прошлого года Мосгорсуд признал незаконным постановление следователя от 4 октября 2013 года об отказе в прекращении уголовного преследования Шефлера в связи с амнистией.

Конституционный суд (КС) РФ 15 января уточнил порядок применения экономической амнистии в определении по жалобе Шефлера, который оспорил конституционность положений постановления Госдумы от 2 июля 2013 года об амнистии. Суд отказал в рассмотрении жалобы (согласно закону о КС, вопрос не требует вынесения постановления), но уточнил порядок применения амнистии.

КС РФ в своем определении отметил, что при решении вопроса о применении экономической амнистии следователь обязан установить и процессуально закрепить сумму ущерба. Если первоначальная оценка была верной, именно ей необходимо руководствоваться при возмещении ущерба и получении права на амнистию. Если ранее она была занижена, фигуранту должно быть предъявлено обвинение в новой редакции. В любом случае действия следователя могут быть оспорены в суде, подчеркнул КС РФ.

Конституционный суд не усмотрел в оспариваемой норме нарушения прав граждан, отметив, что оценка фактических обстоятельств дела Шефлера в компетенцию КС РФ не входит.

Затем зампред Верховного суда РФ на основании решения Конституционного суда направил жалобу на отказ в амнистии Шефлера в президиум Мосгорсуда, который своим постановлением от 26 июля передал жалобу на действия следствия на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.

Шефлер владеет правами на ряд марок российской водки в западных странах. Однако на протяжении последних нескольких лет принадлежность данных прав оспаривает федеральное предприятие "Союзплодоимпорт".

В 2002 году в отношении Шефлера было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное использование товарных знаков". Шестью годами позже он был заочно арестован и объявлен в международный розыск, однако иностранные государства отказали в его экстрадиции. В июле 2007 года предпринимателю было предъявлено обвинение в контрабанде алкогольной продукции, организации преступного сообщества, а также незаконном использовании товарных знаков, право на выпуск которых принадлежит РФ. По данным следствия, обвиняемый незаконно использовал товарные знаки водок "Столичная" и "Московская".

Позднее уголовное преследование по всем статьям, кроме последней, было прекращено по реабилитирующим обстоятельствам.

В 2013 году Госдума приняла постановление об амнистии, уголовные дела по ряду экономических преступлений подлежали прекращению, если обвиняемый возместил ущерб. В список вошла и статья УК РФ, инкриминируемая бизнесмену.

В августе 2013 г. Шефлер перечислил "Союзплодоимпорту" 1,3 млн руб. в счет убытков, вменявшихся в вину бизнесмену в рамках уголовного дела. Однако само предприятие оценило ущерб в сумму в 140 раз больше. Следователь счел несогласие потерпевшей стороны достаточным основанием, чтобы отказать Шефлеру в применении амнистии. Суды подтвердили законность этого решения. После этого предприниматель обратился в КС РФ с жалобой на нормы постановления Госдумы об амнистии.

Правительство РФ в феврале 2015 года передало ФКП "Союзплодоимпорт" исключительные права на товарные знаки знаменитых советских водок.

В сентябре 2015 года суд по интеллектуальным правам РФ удовлетворил иск Федерального казенного предприятия (ФКП) "Союзплодоимпорт" о досрочном прекращении охраны 13 товарных знаков, зарегистрированных на ЗАО "Союзплодимпорт" (российская структура SPI Group Юрия Шефлера). Согласно материалам суда, речь идет о знаках"Столи", "Stoli", "Stoli Pepper", "Stoli Strasberi", "Stoli Lemon", "Stoli Persik", "Stoli Vanil", "Stoli Razberi", "Stoli Ohranj" и других.

В рейтинге Forbes Шефлер занимает среди богатейших людей в России 43-е место с капиталом $1,9 млрд., является владельцем SPI Group, которой принадлежит бренд Stolichnaya за рубежом.