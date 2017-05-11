Главные новости
В РоссииЕкатеринбургский "ловец покемонов" получил условный срокЭкономикаКрупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротствеВ РоссииПравительство рассмотрит максимальный срок задержания пьяных лиц
В России

Басманный суд снова признал незаконным отказ в амнистии бизнесмена Шефлера

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Суд вновь обязал следствие амнистировать владельца SPI Group Юрия Шефлера, обвиняемого по делу о незаконном использовании торговых знаков водок "Столичная" и "Московская", возбужденному еще в 2002 году, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат предпринимателя Александр Аснис.

"Сегодня Басманный суд Москвы удовлетворил нашу жалобу по делу Шефлера и признал последнее постановление следствие от 13 марта 2017 года об отказе в применении к нему амнистии незаконным", - сообщил "Интерфаксу" Аснис.

Его коллега Дмитрий Кравченко пояснил, что после того как Басманный суд Москвы в марте вынес постановление о признании незаконным бездействия следствия по выполнению предыдущего постановления Мосгорсуда (который обязал следствие амнистировать бизнесмена), следствие вынесло новое постановление об отказе в амнистии практически по тем же основаниям.

"Мы подали на это жалобу в Басманный суд. И только что суд это новое постановление следствия, в котором снова было отказано в нашем ходатайстве об амнистии, признал незаконным и обязал устранить упущенные нарушения. То есть уже теперь Басманный суд дважды вынес решение о незаконности отказа в амнистии нашему подзащитному", - сказал Кравченко.

В свою очередь Аснис отметил, что следствию не остается ничего, кроме как уже вынести постановление об амнистии.

"У следствия уже просто нет выхода. Сегодня суд однозначно признал их действия противоречащими законодательству", - считает Аснис.

Как сообщалось, Басманный суд Москвы 9 марта признал незаконным отказ следствия, несмотря на решение Мосгорсуда от 17 августа 2016 года, применить амнистию в отношении Шефлера.

В августе прошлого года Мосгорсуд признал незаконным постановление следователя от 4 октября 2013 года об отказе в прекращении уголовного преследования Шефлера в связи с амнистией.

Конституционный суд (КС) РФ 15 января уточнил порядок применения экономической амнистии в определении по жалобе Шефлера, который оспорил конституционность положений постановления Госдумы от 2 июля 2013 года об амнистии. Суд отказал в рассмотрении жалобы (согласно закону о КС, вопрос не требует вынесения постановления), но уточнил порядок применения амнистии.

КС РФ в своем определении отметил, что при решении вопроса о применении экономической амнистии следователь обязан установить и процессуально закрепить сумму ущерба. Если первоначальная оценка была верной, именно ей необходимо руководствоваться при возмещении ущерба и получении права на амнистию. Если ранее она была занижена, фигуранту должно быть предъявлено обвинение в новой редакции. В любом случае действия следователя могут быть оспорены в суде, подчеркнул КС РФ.

Конституционный суд не усмотрел в оспариваемой норме нарушения прав граждан, отметив, что оценка фактических обстоятельств дела Шефлера в компетенцию КС РФ не входит.

Затем зампред Верховного суда РФ на основании решения Конституционного суда направил жалобу на отказ в амнистии Шефлера в президиум Мосгорсуда, который своим постановлением от 26 июля передал жалобу на действия следствия на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.

Шефлер владеет правами на ряд марок российской водки в западных странах. Однако на протяжении последних нескольких лет принадлежность данных прав оспаривает федеральное предприятие "Союзплодоимпорт".

В 2002 году в отношении Шефлера было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное использование товарных знаков". Шестью годами позже он был заочно арестован и объявлен в международный розыск, однако иностранные государства отказали в его экстрадиции. В июле 2007 года предпринимателю было предъявлено обвинение в контрабанде алкогольной продукции, организации преступного сообщества, а также незаконном использовании товарных знаков, право на выпуск которых принадлежит РФ. По данным следствия, обвиняемый незаконно использовал товарные знаки водок "Столичная" и "Московская".

Позднее уголовное преследование по всем статьям, кроме последней, было прекращено по реабилитирующим обстоятельствам.

В 2013 году Госдума приняла постановление об амнистии, уголовные дела по ряду экономических преступлений подлежали прекращению, если обвиняемый возместил ущерб. В список вошла и статья УК РФ, инкриминируемая бизнесмену.

В августе 2013 г. Шефлер перечислил "Союзплодоимпорту" 1,3 млн руб. в счет убытков, вменявшихся в вину бизнесмену в рамках уголовного дела. Однако само предприятие оценило ущерб в сумму в 140 раз больше. Следователь счел несогласие потерпевшей стороны достаточным основанием, чтобы отказать Шефлеру в применении амнистии. Суды подтвердили законность этого решения. После этого предприниматель обратился в КС РФ с жалобой на нормы постановления Госдумы об амнистии.

Правительство РФ в феврале 2015 года передало ФКП "Союзплодоимпорт" исключительные права на товарные знаки знаменитых советских водок.

В сентябре 2015 года суд по интеллектуальным правам РФ удовлетворил иск Федерального казенного предприятия (ФКП) "Союзплодоимпорт" о досрочном прекращении охраны 13 товарных знаков, зарегистрированных на ЗАО "Союзплодимпорт" (российская структура SPI Group Юрия Шефлера). Согласно материалам суда, речь идет о знаках"Столи", "Stoli", "Stoli Pepper", "Stoli Strasberi", "Stoli Lemon", "Stoli Persik", "Stoli Vanil", "Stoli Razberi", "Stoli Ohranj" и других.

В рейтинге Forbes Шефлер занимает среди богатейших людей в России 43-е место с капиталом $1,9 млрд., является владельцем SPI Group, которой принадлежит бренд Stolichnaya за рубежом.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Екатеринбургский "ловец покемонов" получил условный срокЕкатеринбургский "ловец покемонов" получил условный срок
Суд приговорил блогера Руслана Соколовского к 3,5 годам условноПодробнее
Экс-руководителей "Роснано" освободили из-под арестаЭкс-руководителей "Роснано" освободили из-под ареста
Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение, а предельный срок содержания фигурантов под домашним арестом и под стражей к этому моменту уже истекПодробнее
Правительство рассмотрит максимальный срок задержания пьяных лицПравительство рассмотрит максимальный срок задержания пьяных лиц
Административное задержание предложили ограничить двумя суткамиПодробнее
Матвиенко призвала запретить использование символов Победы в рекламеМатвиенко призвала запретить использование символов Победы в рекламе
Ограничения нужно оформить законодательно, считает спикер Совета ФедерацииПодробнее
Путина насмешил вопрос об отношениях РФ и США в связи с увольнением КомиПутина насмешил вопрос об отношениях РФ и США в связи с увольнением Коми
Российский лидер заявил американской журналистке, что не понимает, какое отношение РФ имеет к кадровым перестановкам в ФБРПодробнее
Российских офицеров наградят за срыв атаки 300 террористов в СирииРоссийских офицеров наградят за срыв атаки 300 террористов в Сирии
Командиру группы спецназовцев, в которую входит 16 человек, присвоили звание Героя России, офицерам вручат боевые наградыПодробнее
В "Единой России" раскритиковали инициативу введения налога на малодетностьВ "Единой России" раскритиковали инициативу введения налога на малодетность
Ранее в СМИ появились сообщения, что президенту РФ направлен проект закона, предусматривающий налог на малодетностьПодробнее
Роспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в РоссиюРоспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в Россию
Ведомство выдало положительные заключения по итогам проверки продукции комбината "Крикова"Подробнее
Авиарейсы из РФ в Белоруссию переведены в международные секторы аэропортовАвиарейсы из РФ в Белоруссию переведены в международные секторы аэропортов
Однако гражданам этих двух стран не придется проходить погранконтрольПодробнее
МТС протестирует оборудование для исполнения закона ЯровойМТС протестирует оборудование для исполнения закона Яровой
"Мобильные Телесистемы" первыми из операторов начнут хранить трафик своих пользователей, пишет газета "Ведомости"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 мая5 фото
10 мая
Фотохроника 10 мая
Акция "Бессмертный полк"18 фото
09 мая
Акция "Бессмертный полк"
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЕкатеринбургский "ловец покемонов" получил условный срокЭкономикаКрупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротствеВ РоссииПравительство рассмотрит максимальный срок задержания пьяных лицМоскваСобянин пообещал жителям сносимых хрущевок переезд в дома от 6 до 14 этажей
Роскомнадзор снял ограничения с WeChat
ВТБ 24 собрался выпустить ипотечные облигации для населения
В Нью-Йорке начали принимать заявки на тестирование беспилотных автомобилей
Афганские военные отбили у талибов стратегически важный уезд
Сбербанк приступил к обслуживанию карт UnionPay
Минюст предложил смягчить меры наказания для заключенных в колониях
В МИД РФ назвали безвизовый режим Украины с ЕС "морковкой на веревочке"
В московском метро исполнят оперу "Сильмариллион" на эльфийском языке
Гособвинение осталось довольно приговором блогеру Соколовскому
Еврокомиссия спрогнозировала рост ВВП России на 1,2% в 2017 году
"Ловец покемонов" Соколовский примет участие в проектах Ройзмана
Часть жителей востока Украины осталась без интернета и телефонной связи
Около 200 жилых домов в 13 регионах РФ оказались подтоплены паводком
Генпрокуратура вернула в СКР дело экс-руководства "Роснано" о растрате
Совет ЕС одобрил отмену виз для украинцев
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи