Присвоивший 16 квартир Минобороны отставной офицер осужден на семь лет

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам заключения генерал-майора запаса, бывшего сотрудника Военной академии тыла и транспорта Владимира Полещука, присвоившего 16 квартир Минобороны РФ.

Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда в четверг, Красносельский районный суд приговорил Полещука к семи годам колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве и фальсификации документов.

Два года условно получила его бывшая подчиненная Ольга Соловьева.

Как ранее сообщали СМИ, военное следствие обвиняло Полещука в присвоении 16 квартир в доме 55 на проспекте Ветеранов в Петербурге, где он должен был размещать прибывающих на учебу военных.