Суд продлил арест лидера карельского "Мемориала" на полгода

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд на 6 месяцев продлил срок содержания под стражей главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву, обвиняемому в изготовлении детской порнографии, передал корреспондент "Интерфакса" в четверг.

"Меру пресечения Дмитриеву Юрию Алексеевичу в виде заключения под стражу оставить без изменения сроком на шесть месяцев, то есть по 28 октября 2017 года включительно", - огласила решение судья Марина Носова.

Суд рассмотрел ходатайство прокуратуры, попросившей продлить срок ареста на время судебного процесса, а именно - на 6 месяцев со времени поступления уголовного дела в суд.

Дмитриев и его защита возражали против удовлетворения ходатайства. Что касается меры пресечения, то защита предложила любую, не связанную с реальным лишением свободы.

По версии следствия, Дмитриев с 2008 года по 2015 год для изготовления порнографии неоднократно фотографировал обнаженной свою малолетнюю приемную дочь. Также ему предъявлено обвинение в незаконном хранении частей огнестрельного оружия.

Предварительные слушания по делу Дмитриева назначены на 17 мая.

Как сообщалось, Дмитриев был арестован в Петрозаводске в середине декабря 2016 года. Изначально ему инкриминировалась фотосъемка в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.