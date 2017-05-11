В Липецкой области заключенный убил сокамерника в храме

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Осужденный, отбывающий срок за убийство в колонии N 4 в городе Ельце Липецкой области, подозревается в убийстве сокамерника, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, 2 апреля 2017 года в помещении храма, расположенного в колонии, между мужчинами случился конфликт.

Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой 25-летний подозреваемый принялся бить 46-летнего оппонента по голове, сбив его с ног. Падая, потерпевший ударился затылком о кафельный пол, получив закрытую черепно-мозговую травму. Ему оказали медицинскую помощь, но он все-таки умер. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

"Следствием будут установлены условия и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, в адрес должностных лиц внесены представления об усилении профилактики правонарушений на территории колонии и воспитательной работы с осужденными", - говорится в сообщении.