Более половины россиян назвали День Победы народным праздником

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Более половины (56%) россиян считают День Победы в первую очередь народным праздником, 35% - государственным, 6% - семейным, сообщает фонд "Общественное мнение".

Прежде всего, с "Великой Отечественной войной", у россиян связаны "гордость за страну, людей, чувство патриотизма" (29%), "горе, скорбь, боль, слезы" (18%), "радость победы, День Победы" (13%), "благодарность ветеранам, всем, кто воевал, уважение к ним" (9%).

По мнению большинства респондентов (69%), сегодня история Великой Отечественной войны в РФ освещается правдиво. Противоположного мнения придерживается 18% россиян. Затруднились с ответом 13% участников опроса, проведенного 29 апреля - 2 мая среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах.

СМИ говорят о Великой Отечественной войне столько, сколько нужно, полагает каждый второй (55%). В то же время треть (32%) считает, что в прессе об этом говорится слишком мало, 8% - слишком много.

Роль Иосифа Сталина в качестве руководителя страны во время Великой Отечественной войны 50% респондентов оценивают положительно, 11% - отрицательно, 32% - отчасти положительно, отчасти отрицательно.

Деятельность государства по сохранению памяти о Великой Отечественной войне 63% респондентов оценивают как правильную. 25% с этой оценкой согласны, но "кое-что не нравится". О том, что всё или в основном всё делается неправильно, сказали 10% россиян.