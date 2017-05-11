Европейский спутник SES-15 выведут на орбиту 18 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российские ракета-носитель и разгонный блок "Фрегат-М" в следующий четверг выведут на геостационарную орбиту телекоммуникационный космический аппарат SES-15, сообщает Роскосмос.

"18 мая в 14:54:53 по московскому времени запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" со стартового комплекса 371СК13 Гвианского космического центра (Куру, Французская Гвиана)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации в четверг.

В ведомстве заявили, что до 12 мая планируется завершить сборку космической головной части.

"По итогам работы 13 мая комиссия рассмотрит вопрос готовности ракеты-носителя, разгонного блока, космического аппарата, головного обтекателя и наземного технологического оборудования и примет решение о вывозе 15 мая ракеты-носителя на стартовый комплекс и её установке в пусковую систему", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе заявили, что работы по подготовке ракеты-носителя к пуску будут проводиться в течение трех дней после вывоза "Союз-СТ-А" на стартовый комплекс.

В ведомстве также напомнили, что заказчиком пуска является европейская компания спутниковой телекоммуникации SES. Космический аппарат SES-15 производства Boeing Satellite Systems предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Северной Америки и Центральной Америки.

Запуск космических аппаратов будут проводить совместные российские-европейские пусковые расчеты.