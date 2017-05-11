Суд приостановил деятельность партии "Демократический выбор"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ приостановил на один квартал деятельность партии "Демократический выбор" в связи с обнаруженными в ее деятельности нарушениями, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Суд удовлетворил административный иск министерства юстиции РФ и приостановил деятельность партии "Демократический выбор" на три месяца", - сказали в суде в четверг.

Минюст обратился в Верховный суд РФ с административным иском о приостановке деятельности "Демократического выбора" в связи с нарушениями в ее деятельности, в частности, непредоставлением в срок отчетности, несмотря на вынесенное ранее предупреждение о необходимости соблюдать законодательство о политических партиях.

Учредительный съезд, на котором было принято решение о создании политической партии "Демократический выбор", состоялся 26 мая 2012 года. 20 сентября 2012 года партия была официально зарегистрирована Минюстом.