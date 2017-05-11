Граната взорвалась в кафе в Махачкале

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Полиция разыскивает неизвестных, которые кинули гранату в кафе в Махачкале (Дагестан), сообщил в четверг агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Неизвестные закинули гранату в кафе "Золотая турка", расположенное на улице Гамидова, 34. В результате взрыва есть раненые. Информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

По его данным, преступники скрылись с места происшествия на автомобиле "Тойота Камри" черного цвета.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.