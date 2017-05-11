В названии фонда "Справедливая помощь" увековечат имя Елизаветы Глинки

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Фонд "Справедливая помощь" подал документы на смену названия, чтобы увековечить в нем имя создательницы этой организации Елизаветы Глинки. Об этом сообщила "Интерфаксу" руководитель проектов фонда Наталья Авилова.

"Члены организации, сотрудники, волонтеры единогласно приняли решение о том, что имя Доктора Лизы, основателя нашей организации и наставницы, должно быть запечатлено в названии организации. С другой стороны, мы хотели бы сохранить преемственность - сама Доктор Лиза выбрала для фонда имя "Справедливая помощь". Поэтому было принято решение поменять название на "Справедливая помощь Доктора Лизы", - сказала Авилова.

По ее словам, сотрудники фонда подали соответствующие документы в Минюст. "Мы ожидаем в течение месяца оформления юридических документов, где-то через месяц будем носить новое название", - отметила она.

"Кроме того, если ранее мы имели статус международной организации, теперь мы будем международной благотворительной организацией, соответственно требованиям закона", - сообщила Авилова.

Елизавета Глинка, широко известная как Доктор Лиза - врач паллиативной медицины и исполнительный директор благотворительного фонда "Справедливая помощь", была членом совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

25 декабря 2016 года вблизи Сочи потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. Погибли 92 человека. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим, на его борту находились артисты и руковолитель ансамбля песни и пляски имени Анатолия Александрова, журналисты, общественные деятели, включая Елизавету Глинку, а также сотрудники Минобороны России. Расследование причин крушения самолета продолжается.