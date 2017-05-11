Союз писателей Чечни потребовал от Запада "прекратить травлю" из-за публикаци1 о геях

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Союз писателей Чечни направил письмо в Совет Европы с требованием "прекратить кампанию травли" на Западе в связи с публикациями о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в республике.

"Мы серьезно озабочены беспрецедентным информационным и психологическим давлением, которые развернули некоторые западные политики и средства массовой информации против Чеченской республики и чеченского народа", - говорится в письме председателя Союза писателей Чечни Канты Ибрагимова, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

В письме отмечается, что члены союза писателей осведомлены обо всех значимых событиях в республике и имеют "основание заявить, что обвинения, звучащие в адрес Чеченской республики о якобы имеющих место случаях незаконных действий в отношении граждан нетрадиционной ориентации абсолютно беспочвенны и не соответствуют действительности".

"Мы требуем прекратить кампанию травли Чеченской республики и чеченского народа", - резюмировали авторы письма.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Татьяна Москалькова в ходе встречи рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что сейчас занимается проблемами лиц нетрадиционной ориентации, которые обратились к ней в связи с нарушением их прав.

Президент пообещал Москальковой переговорить с генпрокурором и главой МВД о положении геев на Северном Кавказе.

"Конечно, я переговорю с генпрокурором, министром внутренних дел с тем, чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас по известной информации или по слухам, можно сказать, о том, что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации", - сказал Путин.

Ранее "Новая газета" опубликовала материал о том, что в Чечне задержано около 100 человек гомосексуалистов, убиты как минимум три человека.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 апреля в ходе встречи с Путиным в Кремле опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике. Позднее он сообщил, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки информации о положении сексуальных меньшинств в республике. Кадыров подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа".