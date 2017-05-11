В Махачкале возле кафе взорвалась граната

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Полиция разыскивает неизвестного, который взорвал гранату возле кафе в Махачкале, есть пострадавшие, сообщили в четверг агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД республики.

"В городе Махачкала объявлен план "Сирена" для поиска злоумышленника, бросившего гранату возле кафе на улице Гамидова. Количество пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал спор хозяйствующих субъектов.

В свою очередь осведомленный источник уточнил агентству, что, по предварительным данным, пострадал один человек.