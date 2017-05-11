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Что произошло за день: четверг, 11 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Утром экс-руководителей "Роснано" Леонида Меламеда и Святослава Понурова освободили из-под ареста: генпрокуратура вернула дело о растрате 220 млн рублей в СКР, найдя там нарушения уголовно-процессуального законодательства, а предельный срок содержания фигурантов под домашним арестом и под стражей к этому моменту уже истек.

Однако ближе к вечеру генпрокурор России Юрий Чайка отменил решение своего заместителя Виктора Гриня, и, после дополнительного изучения материалов дела, направил его в суд.

- Совет ЕС одобрил отмену виз для украинцев. Теперь документ подпишут президент Европарламента, представитель Мальты, и через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС он вступит в силу. В российском МИДе безвизовый режим Украины с ЕС уже назвали "морковкой на веревочке".

- Екатеринбургский "ловец покемонов" - блогер Руслан Соколовский - получил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Он признан виновным в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти либо вражды после записи ролика с ловлей покемонов в храме летом 2016 года.

- ФСБ задержала подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге. Гражданина одной из среднеазиатских республик считают причастным к незаконному обороту взрывчатых веществ.

- Следствие предъявило обвинение шестерым (из десяти) фигурантам дела о теракте в метро Петербурга.

- Собянин пообещал жителям сносимых хрущевок переезд в дома от 6 до 14 этажей. По словам мэра, рыночная стоимость квартиры в таких домах будет на 30% выше, чем в хрущевке.

- Алексей Навальный вернулся в Москву после лечения в Испании.

- Конгресс Колумбии ратифицировал мирный договор с повстанцами. Соглашение предусматривает политическую реинтеграцию РВСК и предоставление им мест в обеих палатах парламента.

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