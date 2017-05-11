Неизвестные закрасили желтой краской портрет Цоя в Петербурге

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В центре Петербурга неизвестные в спецодежде закрасили портрет музыканта Виктора Цоя, который был местной достопримечательностью, сообщил "Интерфаксу" руководитель движения "Рок-Петроград" Сергей Елгазин в четверг.

Портрет Цоя находился на стене здания на Петроградской стороне в сквере, который носит имя музыканта. Изображение было создано пять лет назад в честь 50-летия Цоя.

"Это не граффити, а именно портрет, написанный маслом, я хотел бы это подчеркнуть. Когда мы его создавали, получили все необходимые разрешения и согласования. Пять лет портрет никому не мешал. 14 мая мы планировали провести традиционный фестиваль в сквере Цоя, поэтому пару недель назад портрет обновили, освежили краски. Сегодня же появилась бригада неизвестных людей в синей спецодежде, которые вдруг стали спешно портрет закрашивать", - сказал Елгазин.

"Вышли фанаты Цоя, местные жители, встали на защиту. Но было поздно, портрет полностью "закатали" желтой краской, даже не в цвет стен! Звонили муниципалам, звонили в администрацию - никто не в курсе, кто это был", - добавил он.

По словам Елгазина, фанаты напишут обращение к губернатору Петербурга Георгию Полтавчено, который "является поклонником творчества Цоя".

Сквер у котельной "Камчатка" получил имя Цоя в 2012 году решением Топонимической комиссии. Портрет в сквере был местом паломничества фанатов, рядом с ним фотографировались поклонники песен группы "Кино" и туристы.

Котельная "Камчатка" стала культовым местом для фанатов музыканта, сейчас в ней организован клуб-музей. В бывшей котельной, где Цой работал кочегаром, появилась небольшая сцена, а в фондах музея хранятся гитара Цоя, афиши, фотографии, пластинки, билеты с концертов группы "Кино".

Цой родился в Ленинграде 21 июня 1962 года в семье преподавателя физкультуры и инженера. Прославился не только как музыкант и автор песен, лидер рок-группы "Кино", но и как актер. После выхода фильма "Игла" с Цоем в главной роли, а также культового альбома "Группа крови" современники заговорили о "киномании": тысячи подростков стриглись "под Цоя", одевались в черное и учились играть на гитаре.

Музыкант погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии, похоронен на Богословском кладбище Петербурга.