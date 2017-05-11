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В России Взрыв в метро Петербурга

Предъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

Ранее в четверг аналогичное обвинение было предъявлено трем другим фигурантам

Предъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро Петербурга
Уроженец Узбекистана Сейфулла Хакимов в Невском районном суде
Фото: ТАСС, Сергей Коньков

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение в терроризме и незаконном обороте оружия еще троим фигурантам дела о террористическом акте в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следователями СКР предъявлено обвинение еще троим фигурантам уголовного дела: Сейфулле Хакимову, Аъзамжону Махмудову, Дилмуроду Муидинову. Всем им также инкриминируются преступления, предусмотренные п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ и ч.2 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - сказала Петренко.

По ее словам, в ближайшее время запланировано предъявление обвинения остальным подозреваемым.

Ранее в четверг аналогичное обвинение было предъявлено Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову. Таким образом, в настоящий момент шестерым из десяти фигурантов уголовного дела о теракте предъявлено обвинение.

Как сообщалось, 3 апреля этого года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 16 человек (15 пассажиров и один террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было найдено не сработавшее взрывное устройство. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник Акбаржон Джалилов.

Всего по делу арестованы 10 человек, в том числе предполагаемый организатор преступления Аброр Азимов, с которым смертник связывался перед взрывом, и его старший брат Акрам Азимов. Последний, как полагает следствие, ездил за деньгами на теракт в Турцию, где получил их от активного участника международной террористической организации, а также фальсифицировал документы для беспрепятственного въезда террористов в РФ.

В местах проживания подозреваемых были изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания" петербургского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщали в СКР.

Следствие считает, что данные братьями Азимовыми показания полностью подтверждают их причастность к теракту, в то время как они сами настаивают, что не знали, что участвуют в подготовке преступления.

Теги: СКР, Петербург
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