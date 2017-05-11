Татарский общественный центр признан экстремистской организацией

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Набережночелниский городской суд в четверг удовлетворил иск прокурора Татарстана о признании Татарского общественного центра (ТОЦ) экстремистской организацией и прекращении ее деятельности на территории РФ.

"ТОЦ признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

Собеседник агентства уточнил, что еще в 2004 году судьей Набережнинского суда было вынесено решение о ликвидации данной организации, но члены ТОЦ продолжали заниматься своей деятельностью.

Татарский общественный центр был создан в Набережных Челнах в 1990-е годы братьями Кашаповыми. Председателем Набережночелнинского отделения ТОЦ являлся Рафис Кашапов.