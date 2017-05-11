Самарского коммуниста Сталина оштрафовали на 10 тыс. руб. за плакат против губернатора

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Самары в четверг оштрафовал первого секретаря самарского горкома КПРФ Дамира Сталина за демонстрацию на первомайском шествии плаката с требованием отставки губернатора.

"Суд признал меня виновным по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ и оштрафовал на 10 тыс. рублей", - сообщил Сталин агентству "Интерфакс".

Как говорится в полицейском протоколе (копия имеется в распоряжении агентства - ИФ), 1 мая на демонстрации, посвященной Дню весны и труда, Сталин шел в колонне, держа плакат с требованиями отставки губернатора Николая Меркушкина и возвращения льгот пенсионерам. По мнению полиции, Сталин нарушил порядок проведения согласованной акции, поскольку выступление против губернатора в цели шествия не входило.

Демонстрация 1 мая в Самаре началась на Молодогвардейской улице, затем колонны прошли через площадь Куйбышева. На площади колонна коммунистов развернула красный баннер с требованием отставки губернатора и возврата льгот, после чего ненадолго остановилась с ним перед трибуной, где стоял глава региона.

Сталин до 2016 года носил фамилию Биктагиров. Свое решение сменить фамилию он объяснял тем, что на Сталина "нужно равняться".

Люди с фамилией Сталин появлялись в самарской политике и раньше. Так, в 2010 году заявку в кандидаты на выборах мэра Самары подал местный безработный Руслан Сталин, но затем избирком исключил его из предвыборной гонки.

В 2017 году коммунисты провели в городах Самарской области серию митингов против отмены пособий и льгот, последний из них прошел в Самаре 2 апреля.

23 апреля член фракции КПРФ в Самарской губернской думе Михаил Матвеев и первый секретарь Октябрьского райкома Максим Федоров провели на проспекте Ленина в Самаре протестный марш. Мэрия называла маршрут шествия несогласованным, организаторы заявляли, что провести шествие в этом месте им разрешил Ленинский районный суд Самары. Позже другой районный суд Самары - Октябрьский - оштрафовал обоих организаторов на 30 тыс. рублей.