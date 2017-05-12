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Конструктор первой российской унифицированной ракеты назвал ее лучшей в своем классе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ракета типа Х-35Э и ее модификация Х-35УЭ не только не уступают зарубежным аналогам, но по многим параметрам превосходят их, являясь лучшими в своем классе, заявил главный конструктор ракеты Х-35Э корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Николай Васильев в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

"Мне как разработчику приятно, честно говоря, слышать, когда заказчики приходят к выводу, что Х-35Э - одна из лучших в своем классе. Я могу со всей ответственностью заявить: Х-35Э и ее модификация Х-35УЭ не только не уступают зарубежным ракетам, но по многим параметрам превосходят их", - сказал Васильев.

Он объяснил, что Х-35Э - первая российская унифицированная ракета, применение которой возможно с различных типов носителей.

"До этого классический подход заключался в том, что для носителей разных видов и родов войск (самолетов, вертолетов, кораблей, береговых комплексов) создавался отдельный тип ракеты. Создание таких видов вооружения - удовольствие достаточно дорогое. Поэтому, чтобы оптимизировать расходы, было решено создать унифицированную ракету, которая позволила бы применять ее с самолетов, вертолетов, кораблей, береговых комплексов и при острой необходимости с подводных лодок. (...) Технические решения, обеспечивающие помехозащищенность ракеты, - это государственная тайна. Но я могу сказать: у Х-35Э она значительно выше, чем у зарубежных аналогов", - отметил конструктор.

На вопрос, какие зарубежные ракеты можно назвать конкурентами Х-35Э, Васильев ответил, что "в первую очередь это американские ракеты Harpoon и французские Exocet".

"А вообще любое современное государство, которое занимается поддержанием боеготовности своей армии, должно иметь подобное оружие. Помимо американских и французских ракет, есть разработки у шведов - это ракета RBS-15. У Китая есть подобная ракета С-801. Также Япония и Северная Корея предпринимают попытки создать изделия такого типа", - сказал он.

Теги: Россия
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