Главные новости
В миреЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФСпорт"Манчестер Юнайтед" и "Аякс" вышли в финал Лиги Европы УЕФАВ РоссииПредъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро Петербурга
В России

В Николаевске-на-Амуре водитель сбил двух пожилых женщин и несколько раз проехался по ним

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Водитель автомобиля "Нива" в Николаевске-на-Амуре, выезжая с парковки задним ходом, наехал на двух стоявших на тротуаре пожилых женщин, одна из них госпитализирована.

На распространенном в интернете видео инцидента запечатлено, как красная "Нива", сдавая назад, сбивает с ног двух женщин. Не замечая происходящего, водитель несколько раз медленно проезжается по лежащим под колесами женщинам, пытаясь выехать на дорогу. Увидев их, он выходит из машины и пытается вытащить женщин из-под колес.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в управлении ГИБДД (УГИБДД) по Хабаровскому краю, автоавария произошла в четверг днем, женщины получили травмы.

"В 13:20 водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21214 в районе дома №11 по улице Попова при выезде с парковочного кармана, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на двух пешеходов", - сказал старший госинспектор безопасности дорожного движения УГИБДД краевого Управления МВД России Вячеслав Бондарев.

Он сообщил, что одна из женщин 88 лет получила рану головы, помощь ей оказали на месте и в дальнейшем лечении она не нуждается. Другую попавшую под колеса 91-летнюю женщину госпитализировали с рваными ранами предплечья и голени, а также с ушибами.

Бондарев уточнил, что погода в момент аварии была ясная, видимость хорошая, асфальт сухой и без дефектов. Как именно женщин извлекали из-под колес, он сообщить затруднился.

Водителя "Нивы" привлекли к административной ответственности, сказал Бондарев.

Теги: Николаевск-на-Амуре
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Предъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро ПетербургаПредъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро Петербурга
Ранее в четверг аналогичное обвинение было предъявлено трем другим фигурантамПодробнее
Генпрокурор отменил решение о возвращении дела экс-руководителей "Роснано" на доследованиеГенпрокурор отменил решение о возвращении дела экс-руководителей "Роснано" на доследование
После дополнительного изучения материалы дела направлены в судПодробнее
ФСБ задержала подозреваемого в причастности к теракту в ПетербургеФСБ задержала подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге
Гражданина одной из среднеазиатских республик считают причастным к незаконному обороту взрывчатых веществПодробнее
Екатеринбургский "ловец покемонов" получил условный срокЕкатеринбургский "ловец покемонов" получил условный срок
Суд приговорил блогера Руслана Соколовского к 3,5 годам условноПодробнее
Экс-руководителей "Роснано" освободили из-под арестаЭкс-руководителей "Роснано" освободили из-под ареста
Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение, а предельный срок содержания фигурантов под домашним арестом и под стражей к этому моменту уже истекПодробнее
Правительство рассмотрит максимальный срок задержания пьяных лицПравительство рассмотрит максимальный срок задержания пьяных лиц
Административное задержание предложили ограничить двумя суткамиПодробнее
Матвиенко призвала запретить использование символов Победы в рекламеМатвиенко призвала запретить использование символов Победы в рекламе
Ограничения нужно оформить законодательно, считает спикер Совета ФедерацииПодробнее
Путина насмешил вопрос об отношениях РФ и США в связи с увольнением КомиПутина насмешил вопрос об отношениях РФ и США в связи с увольнением Коми
Российский лидер заявил американской журналистке, что не понимает, какое отношение РФ имеет к кадровым перестановкам в ФБРПодробнее
Российских офицеров наградят за срыв атаки 300 террористов в СирииРоссийских офицеров наградят за срыв атаки 300 террористов в Сирии
Командиру группы спецназовцев, в которую входит 16 человек, присвоили звание Героя России, офицерам вручат боевые наградыПодробнее
В "Единой России" раскритиковали инициативу введения налога на малодетностьВ "Единой России" раскритиковали инициативу введения налога на малодетность
Ранее в СМИ появились сообщения, что президенту РФ направлен проект закона, предусматривающий налог на малодетностьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 мая6 фото
11 мая
Фотохроника 11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФСпорт"Манчестер Юнайтед" и "Аякс" вышли в финал Лиги Европы УЕФАВ РоссииПредъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро ПетербургаВ РоссииЕкатеринбургский "ловец покемонов" получил условный срок
Определилась вторая десятка финалистов "Евровидения"
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФ
Конструктор первой российской унифицированной ракеты назвал ее лучшей в своем классе
США не присоединятся к "нормандской четверке"
Трамп выложил в твиттер фото с Лавровым и Климкиным
СМИ сообщили об отмене визита Трампа в ФБР из-за опасений холодного приема
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 13 километров
Самые боеспособные части Вооруженных сил России получат звание ударных
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи