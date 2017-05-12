В Николаевске-на-Амуре водитель сбил двух пожилых женщин и несколько раз проехался по ним

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Водитель автомобиля "Нива" в Николаевске-на-Амуре, выезжая с парковки задним ходом, наехал на двух стоявших на тротуаре пожилых женщин, одна из них госпитализирована.

На распространенном в интернете видео инцидента запечатлено, как красная "Нива", сдавая назад, сбивает с ног двух женщин. Не замечая происходящего, водитель несколько раз медленно проезжается по лежащим под колесами женщинам, пытаясь выехать на дорогу. Увидев их, он выходит из машины и пытается вытащить женщин из-под колес.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в управлении ГИБДД (УГИБДД) по Хабаровскому краю, автоавария произошла в четверг днем, женщины получили травмы.

"В 13:20 водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21214 в районе дома №11 по улице Попова при выезде с парковочного кармана, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на двух пешеходов", - сказал старший госинспектор безопасности дорожного движения УГИБДД краевого Управления МВД России Вячеслав Бондарев.

Он сообщил, что одна из женщин 88 лет получила рану головы, помощь ей оказали на месте и в дальнейшем лечении она не нуждается. Другую попавшую под колеса 91-летнюю женщину госпитализировали с рваными ранами предплечья и голени, а также с ушибами.

Бондарев уточнил, что погода в момент аварии была ясная, видимость хорошая, асфальт сухой и без дефектов. Как именно женщин извлекали из-под колес, он сообщить затруднился.

Водителя "Нивы" привлекли к административной ответственности, сказал Бондарев.