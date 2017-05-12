Установлена личность убитого при нападении в Ингушетии на пост ДПС боевика

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Установлена личность одного из двух напавших на пост ДПС в Малгобеке (Ингушетия) бандитов, которые были уничтожены ответным огнем. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил информированный источник.

"Опознан член незаконных вооруженных формирований Магомед Бекбузаров, который разыскивался за совершение преступлений террористического характера", - сказал источник.

Как сообщалось, инцидент произошел на окраине Малгобека около 01:00 по московскому времени. Неизвестные обстреляли пост ДПС, один полицейский был ранен. У двух ликвидированных бандитов было обнаружено оружие.