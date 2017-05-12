В России

Торговое представительство США отметило неэффективность борьбы с пиратством в РФ

Так, за последние два года число пиратских "экранок" в кинотеатрах выросло на 300%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Противодействие пиратству в РФ не принесло значительных результатов за последние пять лет. К такому выводу пришло Торговое представительство США (USTR), которое опубликовало ежегодный отчет о состоянии пиратства более чем в 30 странах мира.

В 81-страничном докладе России посвящено полторы страницы. РФ осталась в списке приоритетного наблюдения наряду с Украиной, Китаем, Аргентиной, Венесуэлой, Чили, Алжиром, Индией, Индонезией, Кувейтом и Таиландом. Как отмечается в исследовании, уровень защиты интеллектуальной собственности в России снижается, как и в предыдущие четыре года.

Тем не менее USTR увидело и некоторые положительные перемены. Указывается, что в 2016 году Мосгорсуд удовлетворил более 700 заявлений о принятии обеспечительных мер по защите интеллектуальной собственности.

В то же время в докладе отмечается, что одна из существенных проблем - нарушения прав на товарные знаки, большой уровень контрафакта и непрозрачность работы обществ по коллективному управлению авторскими правами. По наблюдениям USTR, в России в 2016 году резко увеличилось число пиратских копий фильмов, записанных в кинотеатрах, так называемые "экранки" - по сравнению с 2015 годом рост составил 300%. Все это наносит ущерб независимым продюсерам и прокатчикам, говорится в отчете.

С началом экономического кризиса спрос на пиратскую продукцию вырос, газета "Коммерсант" приводит слова президента сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова

"Проблема по-прежнему стоит очень остро, и, несмотря на усилия и финансовые затраты со стороны всех участников рынка, говорить о положительной динамике нельзя. По разным подсчетам, индустрия из-за пиратства недополучает от 15% до 30% в сборах",— оценивает госпожа Зинякова. В киносети борются с пиратством, оборудуя залы технологиями для борьбы с незаконной записью и с помощью охраны в кинотеатрах.

При этом, по словам Зиняковой, пираты в России "стали еще моложе": часто экранные копии записывают дети до 16 лет, которые не подпадают под действие Уголовного кодекса, или, напротив, "совсем пожилые люди". При этом из-за несовершенства законодательства собрать доказательную базу и привлечь к ответственности пирата очень сложно, поэтому прецедентов с наказанием мало, сетует она. В "Каро" надеются, что на ситуацию повлияет закон о блокировке зеркал пиратских сайтов, который находится на рассмотрении в Госдуме. Но наиболее эффективной мерой стало бы наказание конечного потребителя пиратского контента, настаивают в киносети.

"Мы сами и наши коллеги в 2016 и 2017 годах обратили внимание на серьезный рост количества экранных копий, сливаемых в сеть буквально на первый-второй день кинопроката",— говорит гендиректор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин. Ситуацию осложняет и то, что при современном уровне съемочного оборудования такие копии имеют "сравнительно неплохое качество". "Здесь играют роль и рост организации пиратского бизнеса, и недостаточные меры защиты со стороны кинотеатров",— сказал изданию Бырдин.

При этом, например, дистрибутор "Каро Премьер" (представляет в России Warner) не зафиксировал в 2016 году роста числа "экранок". Их было две-три за год, как обычно, говорит гендиректор "Каро Премьер" Алексей Рязанцев.

В 2017 году борьбу с пиратскими сайтами, распространяющими копии российских фильмов, усилил и Роскомнадзор.

Так, в январе ведомство потребовало от 148 сайтов удалить нелегальные копии фильма "Притяжение". Из них 31 ресурс блокировался из-за невыполнения этого требования, указывали в ведомстве. В сообщении Роскомнадзора говорилось, что "в основном в сети распространяются экранные копии фильма низкого качества". За введение штрафов для пользователей пиратского контента осенью 2016 года выступал Минкульт РФ, но его предложения раскритиковали в Минкомсвязи и Госдуме.

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