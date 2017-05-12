Архиерей впервые за сто лет совершил литургию в Государственном Эрмитаже

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Первая после 1917 года литургия архиерейским чином была совершена в домовом храме (бывшем придворном соборе Спаса Нерукотворного) в Государственном Эрмитаже.

Богослужение возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий, сообщает в пятницу сайт Русской церкви.

В храме собрались студенты духовной академии и прихожане храма из числа сотрудников Эрмитажа.

На богослужении вознесли молитвы об упокоении великих государей, императоров и императриц, почивших руководителей и сотрудников музея, а также о здравии нынешнего руководства и всех трудящихся в Эрмитаже.

Архиепископ Амвросий и настоятель храма Спаса Нерукотворного протоиерей Владимир Сорокин поблагодарили директора Эрмитажа Михаила Пиотровского за приглашение и возможность совершать богослужения в домовом храме музея.