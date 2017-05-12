В Крыму начали строить федеральную трассу "Таврида"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Крыму началось строительство федеральной четырехполосной трассы "Таврида". Церемония открытия закладного камня прошла в 37 километрах от Симферополя.

Предельная стоимость строительства четырехполосной трассы "Таврида" в Крыму (без учета Севастополя) составит порядка 140 млрд рублей в ценах 2016 года. Об этом сообщил министр транспорта России Максим Соколов журналистам в пятницу.

"По решению правительства предельная стоимость (крымского участка трассы, без учета Севастополя - ИФ) определена в границах 140 млрд рублей в ценах прошлого года. Именно в этих пределах велось проектирование, проходил технологический и ценовой аудит в Главгосэкспертизе. Соответственно, окончательная стоимость объекта будет понятна по его завершению. Есть открытый вопрос по выкупу земельных участков, по использованию местных инертных материалов - это все в той или иной степени, но не глобально, повлияет на стоимость, но не выйдет за ее пределы", - сказал Соколов в Белогорском районе полуострова, где заложили камень по случаю начала строительства дороги.

Ранее сообщалось, что подрядчиком строительства и реконструкции четырехполосной автодороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (трасса "Таврида") и автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив стало ЗАО "ВАД" (Санкт-Петербург).

Протяженность автоподхода к мосту со стороны Крыма составляет 8,6 км. Расчетная скорость движения по четырехполосной дороге - 120 км/ч, пропускная способность - не менее 40 тысяч автомобилей в сутки. Новая дорога свяжет мост с трассой "Таврида".

Основные работы по строительству "Тавриды" намечены на 2017 год. Сроки ввода дороги в эксплуатацию синхронизированы с вводом в работу Керченского моста. На объекте будут работать 3,5 тыс. человек. Планируется изъятие порядка двух тысяч земельных участков.

Протяженность дороги по территории республики Крым составит 253,5 км, большая часть полотна - новая.

19-километровый Керченский мост станет самым длинным в России и соединит Крымский полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - 1 декабря 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчик строительства моста - компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.