Экс-главу Внешпромбанка Маркус приговорили к 9 годам колонии

Ее признали виновной в хищении у банка более 113 млрд рублей

Бывший президент ООО "Внешпромбанк" Лариса Маркус во время оглашения приговора в Хамовническом суде

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус к девяти годам лишения свободы по делу о хищении более 113,5 млрд рублей кредитной организации, передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать Маркус Ларису Ивановну виновной и назначить ей наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Марины Сыровой, оглашенном в пятницу.

Ее бывшей заместительнице Екатерине Глушаковой суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Суд посчитал, что исправление подсудимых, а также достижение социальной справедливости невозможно без их изоляции от общества.

Гособвинитель в ходе прений сторон просил приговорить Маркус к 10 годам колонии, Глушакову - к пяти годам. Каждой из них прокурор также просил назначить штраф в 400 тысяч рублей.

Сумма ущерба по делу, согласно уточненным в суде данным гособвинения, составила 113 млрд 536 млн с лишним рублей, что на полмиллиарда меньше заявленной ранее.

Согласно обвинительному заключению, подсудимым и неустановленным лицам вменяется совершение двух эпизодов мошенничества на сумму около 12 млрд рублей против физлиц-клиентов банка, а также один эпизод растраты более 101 млрд рублей, когда деньги были выведены через счета фирм, подконтрольных руководителям банка.

По версии следствия, Маркус со своим родным братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым к маю 2009 года в Москве создали организованную группу. В нее они вовлекли вице-президента - директора департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакову, а также неустановленных следствием лиц в целях систематического хищения денежных средств ООО "Внешпромбанк".

С мая 2009 года по декабрь 2015 года, злоупотребляя доверием большого числа клиентов банка, путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков, без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, сообщники похитили более 114 млрд 166 млн рублей, сообщили в Генпрокуратуре.

Скрывшийся от следствия Беджамов объявлен в международный розыск. Расследование дела против других соучастников преступления продолжается.

Внешпромбанк был лишен лицензии 21 января 2016 года.