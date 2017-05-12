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Бывший начальник детской колонии на Кубани получил 5 лет за избиение заключенных

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Городской суд Белореченска (Краснодарский край) в пятницу вынес приговор десяти сотрудникам воспитательной колонии для несовершеннолетних по уголовному делу о жестоком избиении заключенных, один из которых погиб.

"Временно исполнявший обязанности начальника исправительного учреждения 40-летний Владислав Иванов приговорен судом к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Еще двоим бывшим сотрудникам колонии назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевой прокуратуры. Остальные семеро подсудимых также приговорены к реальным срокам заключения - от 2,5 года до 5 лет.

Они обвинялись в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, а также в превышении и злоупотребления должностными полномочиями.

Согласно материалам обвинения, Иванов был организатором преступления, отдавшим незаконные приказы, в том числе о ночном допуске охранников в колонию и об отключении камер видеонаблюдения. В ночь на 25 ноября 2015 года Иванов приказал своему помощнику обеспечить беспрепятственный проход на режимную территорию сотрудников охраны и оперуполномоченных для проведения "профилактической работы" с семерыми вновь прибывшими осужденными и подавления их воли.

Подростков провели в помещение дисциплинарного изолятора, где избили. В результате один из потерпевших, 16-летний Виталий Поп, погиб. Другие заключенные выжили, но получили серьезные травмы. "Издеваясь над заключенными, в целях конспирации обвиняемые надели балаклавы, рассчитывая, что их в дальнейшем будет сложно опознать", - рассказал представитель прокуратуры.

Адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы потерпевших, сообщил журналистам, что причиной смерти Попа стала закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. "После всего случившегося врио начальника колонии сказал подчиненным, что они "перестарались", и отдал указание написать рапорт о том, что Поп сам накинулся на сотрудника", - отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что в ходе процесса пятеро подсудимых полностью или частично признали свою вину. Другие, включая Иванова, причастность к преступлениям отрицали. Четверо фигурантов находились под стражей, остальным была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Теги: Краснодарский край
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