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Суд смягчил приговор осужденному за взятку экс-главе воронежского УФМС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президиум Белгородского областного суда смягчил приговор бывшему начальнику воронежского управления Федеральной миграционной службы (УФМС) Николаю Полуказакову. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу представитель суда.

"Срок заключения осужденного Полуказакова уменьшен с восьми до пяти лет исправительной колонии строгого режима, а штраф - с 75 млн рублей до 2 млн", - уточнил собеседник агентства. Таким образом, Полуказакову предстоит выплатить в 37 раз меньше первоначальной суммы штрафа. Срок заключения уменьшен на 3 года.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года Свердловский районный суд Белгорода признал Полуказакова виновным в получении внедорожника в качестве взятки и приговорил его к 8 годам в исправительной колонии строгого режима заключения и штрафу в размере 74,9 млн рублей (70-кратная сумма взятки). Кроме того, суд лишил Полуказакова государственных наград.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства по делу: плохое состояние здоровья и пенсионный возраст обвиняемого.

Суд установил, что в конце июля 2013 года к Полуказакову, который тогда занимал пост начальника УФМС по Воронежской области, обратился представитель одной из белгородских компаний с иностранными инвестициями. Компании необходимо было оформить документы на использование иностранных работников и выдать им разрешение на временное проживание, хотя на то время все квоты по региону были выбраны.

Глава УФМС за оформление документов потребовал вознаграждение в виде нового автомобиля Volkswagen Touareg. Позже стороны договорились об обмене автомобиля чиновника 2011 года на новую модель 2013 года без доплаты стоимости.

По данным следствия, Полуказаков в автосалоне Белгорода получил новый автомобиль VW Touareg стоимостью 2 млн 569 тыс. 660 рублей. При этом его подержанный автомобиль был реализован за 1 млн 500 тысяч рублей. Обвинение расценило это как получение взятки в размере 1 млн 69 тыс. 660 рублей.

Теги: Белгород, Николай Полуказаков
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