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Что произошло за день: пятница, 12 мая

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус к девяти годам лишения свободы по делу о хищении более 113,5 млрд рублей кредитной организации.

- Собянин посулил денежные компенсации нежелающим переезжать из сносимых домов и пообещал право на судебную защиту.

- Сбербанк начал выпуск карт без привязки к отделению.

- Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле 2017 года вырос в 2,1 раза, до $21 млрд с $9,8 млрд за тот же период прошлого года, свидетельствуют материалы Банка России.

- В Совете Федерации пообещали не запрещать самозанятым гражданам выезд за границу.

- "Ростелеком" признал неудачной попытку создания национального поисковика "Спутник", запущенного весной 2014 года, и теперь думает о том, как переориентировать его на другие задачи, сообщила газета "Ведомости".

- Взрыв произошел около почтового отделения в Риме недалеко от здания, в котором расположено учреждение ООН.

- Топ-менеджеры трех российских банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водой.

- Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом откладывается на неопределенный срок. Причина - в приостановке диалога о присутствии в местных аэропортах российских специалистов по авиационной безопасности и неустраненных претензий по безопасной эксплуатации терминалов.

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