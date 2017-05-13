На "Адмирале Кузнецове" решили не менять ракетный комплекс в ходе модернизации

Будут модернизированы радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, а также авиационный навигационный комплекс

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В ходе предстоящей модернизации тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" (далее - "Адмирал Кузнецов") замена ракетного комплекса "Гранит" вряд ли будет произведена, сообщил в субботу информированный собеседник "Интерфакса".

"По финансовым соображениям замена ракетного комплекса "Гранит" на другой вряд ли будет осуществлена", - отметил он. По его словам, модернизация в первую очередь будет связана с заменой четырех котлов главной энергетической установки.

"Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию - ИФ)", - сообщил собеседник агентства.

Будут также модернизированы радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс, отметил источник. Собеседник агентства сказал, что "пока нет ясности как о том, на каком предприятии будет проводиться модернизация, так и о времени начала работ".

"В данный момент авианосец технически боеготов и находится на 35-м Судоремонтном заводе, однако по условиям подготовки летчиков палубной авиации, которые после недавней "командировки" к берегам Сирии провели определенное время в отпусках, теперь им необходимо выполнить определенные регламенты для того, чтобы получить допуск к полетам с авианосца", - сказал он.

Авианосец с авиакрылом на борту сможет выйти в море ориентировочно в начале осени, отметил собеседник "Интерфакса".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в ходе модернизации "Адмирал Кузнецов" может получить на вооружение ракетный комплекс "Калибр-НК", хорошо зарекомендовавший себя в ходе недавних ударов по террористам в Сирии.