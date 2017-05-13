Академик РАН Анатолий Гранов скончался в Петербурге

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Известный врач, академик РАН, директор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий Анатолий Гранов скончался в Петербурге на 86-ом году жизни, сообщает пресс-служба администрации губернатора в субботу. Ученый ушел из жизни 12 мая после продолжительной болезни.

Гранов родился 21 апреля 1932 года в Донецке, где в 1956 году окончил медицинский институт. С первых шагов практической деятельности врачом-хирургом он проявил особый интерес к гепатологии.

Значительный период научно-практической и педагогической деятельности Гранова связан с Ленинградским научно-исследовательским институтом онкологии имени профессора Н.Н. Петрова (1965-1966) и 1-м Ленинградским медицинским институтом имени академика И.П. Павлова (1966-1977). Именно в эти годы им были выполнены яркие экспериментальные и клинические исследования в области хирургической гепатологии интервенционной радиологии. Гранов проявил себя не только как блестящий педагог и практикующий хирург, но и как талантливый руководитель.

Важным событием для отечественной науки и здравоохранения стало создание в 1980 году на базе Центрального научно-исследовательского рентгенорадиологического института Министерства здравоохранения РФ по инициативе Гранова первого в стране стационарного отделения рентгеноэндоваскулярной хирургии. Научно-исследовательская деятельность, которая в нем велась, позволила Гранову стать основоположником и активным пропагандистом принципиально новой методики лечения новообразований печени. Результат - тысячи спасенных жизней онкобольных.

В 1993 году Гранов возглавил Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт Министерства здравоохранения РФ. Благодаря многогранному таланту хирурга, радиолога, онколога, лучевого диагноста и организатора научно-клинической работы он в сложное для российской науки смог не только сохранить научные и клинические подразделения института, но и превратил институт в уникальное учреждение, оснащенное самым современным оборудованием и выполняющим научные исследования мирового уровня.

Гранов в разные годы был удостоен большого числа наград, среди которых ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, медаль "За заслуги перед отечественным здравоохранением", золотая медаль Н.Н. Блохина "За развитие отечественной онкологической науки". Он стал лауреатом международной премии Андрея Первозванного "За веру и верность". В 2011 году Гранов удостоен звания Почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Имя у навсегда вписано в историю Санкт-Петербурга и России как великого ученого и врача. Его научное наследие будет и дальше служить на благо людям. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.