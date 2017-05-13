Студент осквернил мемориальный комплекс в Красноярском крае

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Полиция задержала молодого человека, который осквернил мемориальный комплекс в поселке Агинское Саянского района Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД России по краю в субботу.

"Сегодня около 16 часов дня при объезде территории полицейские увидели, что на мемориальном комплексе "Скорбящая мать" разбросаны венки и цветы, а на сам памятник нанесены оскорбляющие надписи и нацистская символика краской из баллончика", - рассказал собеседник агентства.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. "Это оказался студент одного из красноярских колледжей 1999 года рождения. Он сейчас дает признательные показания. С его слов, ему захотелось похулиганить", - добавил представитель пресс-службы полиции.

В отношении него открыто уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм). Ему грозит до трех месяцев ареста.