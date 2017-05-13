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Археологи нашли постройку III-II вв. до н.э. и фрагменты древнего алтаря в Севастополе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Экспедиция музея-заповедника "Херсонес Таврический" обнаружила постройку III-II века до нашей эры и фрагменты алтаря при раскопках на территории античной усадьбы в Севастополе, говорится в сообщении на сайте Херсонеса.

"Настоящим сюрпризом для исследователей стало обнаружение постройки круглой формы к северо-востоку от башни, за пределами усадьбы. Сооружение диаметром около пяти метров сохранилось на высоту до шести рядов кладки", - отмечают ученые.

Строения подобной формы довольно часто встречаются при раскопках античных памятников Гераклейского полуострова. Большинство из них относится к V-VI вв. н.э., некоторые, возможно, были возведены в римскую эпоху. "Наша постройка уникальна: она примерно на 600-700 лет старше, чем большая часть раскопанных до этого круглых сооружений. Можно уверенно сказать, что уже на рубеже III и II вв. до н.э. это помещение перестали использовать и засыпали мусором. Эту дату дают находки из заполнения постройки", - отмечают в Херсонесе.

Пока сложно однозначно определить назначение постройки. "По всей видимости, она имела хозяйственные функции. Находки из заполнения сооружения свидетельствуют о достатке обитателей усадьбы: здесь обнаружена импортная столовая чернолаковая керамика производства Афин и малоазийских центров", - сообщает сайт заповедника.

В усадьбе также найдены фрагменты терракотового алтаря с изображением Аполлона, играющего на кифаре, и богини Гебы.

Усадьба, которая находится на склоне Верхне-Юхариной балки, описана севастопольскими краеведами еще в 1926 году. Исследованная площадь объекта составляет 100 кв. м. Этот участок не входят в состав "Херсонеса Таврического", памятник многократно подвергался разграблению "черными копателями". Для его исследования и спасения археологи решили провести раскопки. Находки пополнят фонды музея-заповедника.

Севастопольский Музей-заповедник состоит из средневековых крепостей, древнего городища, участок уникальной сельскохозяйственной округи.

В Корсуни (Херсонесе), согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир.

В 2013 году заповедник внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. "Херсонес Таврический" указом президента РФ Владимира Путина в декабре 2015 года отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.

Теги: Севастополь, Херсонес Таврический
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