Касьянов решил не выдвигаться в президенты от ПАРНАСа

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ПАРНАС определится с форматом участия в выборах президента 2018 года не позже октября, председатель партии Михаил Касьянов принимать в них участие не намерен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

В ходе заседания федерального политсовета в субботу председатель партии Михаил Касьянов заявил, что "у него нет желания участвовать в президентской гонке", говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, на заседании подтвердили, что условием поддержки или выдвижения партией кандидата в президенты на выборах 2018 года станет принятие им политической повестки партии.

"В ее основе - избрание президента на двухлетний переходный период, в процессе которого проводятся демократические преобразования и перевыборы в парламент и усиление его роли", - напомнили в пресс-службе ПАРНАСа.