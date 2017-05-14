Главные новости
МоскваВ Москве завершился митинг против реновацииВ миреМакрон провозглашен президентом ФранцииВ миреСеверокорейская ракета упала в 500 км от территории России
В России

Боевик убит в результате перестрелки в Дагестане

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В пригороде Махачкалы уничтожен участник местного бандподполья, открывший огонь по сотрудникам правоохранительных органов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали бандита, открывшего по ним огонь при попытке задержания. Его личность установлена - он оказался активным участником местного бандподполья", - сказал источник.

В МВД Дагестана агентству подтвердили факт уничтожения участника незаконных вооруженных формирований.

Со своей стороны, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, убитый - 1985 года рождения; он входил в "хасавюртовскую бандгруппу".

Теги: Дагестан, Махачкала
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Путин описал питательную среду для терроризмаПутин описал питательную среду для терроризма
Президент России предложил преодолевать застой в мировом экономическом развитииПодробнее
МВД Чечни не нашло подтверждений притеснения геев в республикеМВД Чечни не нашло подтверждений притеснения геев в республике
В ведомстве сочли распространенную СМИ информацию ложной и решили обратиться в судПодробнее
ЦБ РФ зафиксировал массовые рассылки банкам вредоносного ПОЦБ РФ зафиксировал массовые рассылки банкам вредоносного ПО
Фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано, заверил регуляторПодробнее
Рогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКСРогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКС
Вице-премьер потребовал объективного анализа ситуации от РоскосмосаПодробнее
МВД РФ сообщило о локализации кибератаки на свои серверыМВД РФ сообщило о локализации кибератаки на свои серверы
Блокировано около тысячи зараженных компьютеров, проводятся работы по уничтожению вирусаПодробнее
Суд арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге ЭрматоваСуд арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге Эрматова
Он заключен под стражу до 10 июляПодробнее
В Совете Федерации пообещали не запрещать самозанятым гражданам выезд за границуВ Совете Федерации пообещали не запрещать самозанятым гражданам выезд за границу
Сейчас в России насчитывается от 15 до 22 млн самозанятых гражданПодробнее
Дело Меламеда поступило в судДело Меламеда поступило в суд
Накануне генпрокурор Юрий Чайка утвердил обвинительное заключение по делу экс-главы "Роснано"Подробнее
Экс-главу Внешпромбанка Маркус приговорили к 9 годам колонииЭкс-главу Внешпромбанка Маркус приговорили к 9 годам колонии
Ее признали виновной в хищении у банка более 113 млрд рублейПодробнее
Песков заявил о невмешательстве Кремля в вопрос выдачи Навальному загранпаспортаПесков заявил о невмешательстве Кремля в вопрос выдачи Навальному загранпаспорта
По его словам, обращение оппозиционера в администрацию президента было перенаправлено в профильное ведомство - МВДПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВ Москве завершился митинг против реновацииВ миреМакрон провозглашен президентом ФранцииВ миреСеверокорейская ракета упала в 500 км от территории РоссииВ миреВ Avast сказали о 104 пострадавших от кибератаки странах
Глава МИД Украины заявил о готовности США присоединиться к давлению на Россию
Япония и США попросили председателя СБ ООН о консультациях по Северной Корее
В ЛНР заявили о наблюдении украинских военных за районом подрыва машины ОБСЕ
Что произошло за день: воскресенье, 14 мая
Боевик убит в результате перестрелки в Дагестане
В Москве вновь перенесены профилактические отключения горячей воды
Американский беспилотник провел разведку в Донбассе
Госсекретарь США назвал улучшение отношений с РФ тяжелой работой
В Москве началась проверка в связи с падением ребенка в канализационный люк
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
Собянин пообещал прислушаться к мнению противников реновации
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи