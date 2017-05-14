Боевик убит в результате перестрелки в Дагестане

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В пригороде Махачкалы уничтожен участник местного бандподполья, открывший огонь по сотрудникам правоохранительных органов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали бандита, открывшего по ним огонь при попытке задержания. Его личность установлена - он оказался активным участником местного бандподполья", - сказал источник.
В МВД Дагестана агентству подтвердили факт уничтожения участника незаконных вооруженных формирований.
Со своей стороны, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, убитый - 1985 года рождения; он входил в "хасавюртовскую бандгруппу".