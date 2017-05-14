Боевик убит в результате перестрелки в Дагестане

Рогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКС

В ведомстве сочли распространенную СМИ информацию ложной и решили обратиться в суд Подробнее

МВД Чечни не нашло подтверждений притеснения геев в республике

12 мая 22:38

МВД РФ сообщило о локализации кибератаки на свои серверы

Блокировано около тысячи зараженных компьютеров, проводятся работы по уничтожению вируса Подробнее

12 мая 16:56

Суд арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге Эрматова

Он заключен под стражу до 10 июля Подробнее

12 мая 15:56

В Совете Федерации пообещали не запрещать самозанятым гражданам выезд за границу

Сейчас в России насчитывается от 15 до 22 млн самозанятых граждан Подробнее

12 мая 15:10

Дело Меламеда поступило в суд

Накануне генпрокурор Юрий Чайка утвердил обвинительное заключение по делу экс-главы "Роснано" Подробнее

12 мая 13:29

Экс-главу Внешпромбанка Маркус приговорили к 9 годам колонии

Ее признали виновной в хищении у банка более 113 млрд рублей Подробнее

12 мая 13:19

Песков заявил о невмешательстве Кремля в вопрос выдачи Навальному загранпаспорта