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На сахалинского правозащитника завели два дела о педофилии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В отношении сотрудника Сахалинского правозащитного центра заведено два уголовных дела, его подозревают в совращении двух семилетних детей, сообщает в понедельник пресс-служба Следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области.

Данные факты вскрылись в ходе расследования первого уголовного дела, заведенного СУ СКР в январе 2017 года в отношении этого же правозащитника по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного Кодекса РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего), говорится в сообщении.

По первому уголовному делу, по данным пресс-службы, подозреваемый в помещении правозащитного центра в Южно-Сахалинске в период с июля 2016 года по январь 2017 года совершал в отношении 9-летнего мальчика "иные действия сексуального характера, демонстрировал порнофильмы, давал деньги в незначительных суммах".

В ходе расследования этого дела следователи выявили еще два факта совращения двух семилетних детей (мальчика и девочки) также в офисе правозащитного центра. "Вел с детьми разговоры, которые относятся к сфере интимных (сексуальных, половых) человеческих отношений", - сообщает пресс-служба.

По данным фактам два уголовных дела заведены по той же статье УК РФ, что и первое дело.

Ранее данный правозащитник был осужден за аналогичное преступление и непродолжительное время отбывал наказание в колонии.

Теги: Сахалин
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