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В Хакасию пришла вторая волна паводка

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Прохождение второй волны паводка началось в Республике Хакасия, сообщает в понедельник пресс-центр правительства региона.

"В этот период из-за осадков, жаркой погоды и активного снеготаяния в горах будет происходить повышение уровней воды на реках. (...) На малых реках уже отмечается колебание уровней воды. В селе Соленоозерное Ширинского района в результате повышения уровня воды на реке Белый Июс произошло подтопление границ пяти приусадебных участков, расположенных возле русла реки. Угрозы подтопления домов нет", - говорится в сообщении.

По данным властей, не исключаются риски разлива малых рек и подтопления пониженных участков местности и автодорог. Это наиболее вероятно в Аскизском, Таштыпском и Орджоникидзевском районах, а также около Абакана.

"Требую при подготовке отдельное внимание уделить готовности техники, запасам топлива, скальника. Необходимо еще раз отработать вопросы взаимодействия. Приоритетная задача органов власти всех уровней - предупреждение чрезвычайных ситуаций. (...) Работу по защите населения от паводка нужно продолжать системно", - цитирует пресс-центр слова главы региона Виктора Зимина.

В Хакасии сформирована группировка сил и средств - более 4 тыс. человек и 687 единиц техники. Также для мониторинга привлекаются беспилотные летательные аппараты. Контроль за гидрологической обстановкой в республике проводится на 90 гидропостах.

Теги: Хакасия
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