В Магадане в бывшей тюрьме откроют музей памяти жертв политических репрессий

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Магаданского областного краеведческого музея трудятся над концепцией создания мемориала памяти жертв политических репрессий на базе бывшей пересыльной тюрьмы Севвостлага в колымской столице.

Управление информационной политики правительства области сообщает, что в июне в Магадан прибудет рабочая группа во главе с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым. Ожидается также приезд соавтора монумента "Маска скорби" архитектора Камиля Казаева и директора московского музея ГУЛАГа Романа Романова.

На рассмотрение группы будут вынесены предложения по увековечиванию памяти жертв политических репрессий в Магаданской области. Открытие музея в бывшей тюрьме - одно из них.

"Губернатор Владимир Печеный дал поручение решить вопросы с передачей земельного участка и самого здания изолятора бывшей пересыльной тюрьмы в областную собственность, подготовить детальные предложения по реализации проекта", - говорится в сообщении.

По данным управления информполитики, пересыльная тюрьма была расположена у подножия сопки Крутой на четвертом километре колымской трассы. Здесь содержали заключенных, прибывших морем в Магадан, перед распределением и отправкой в лагеря "Дальстроя", расположенные на обширной территории Северо-Востока тогдашнего СССР. Сегодня от тех времен на территории тюрьмы сохранилось только здание штрафного изолятора. В нем планируют создать музей памяти жертв политических репрессий, в частности, воссоздать обстановку начала 40-х годов, когда был построен изолятор.

С 1932 по 1954 годы через колымские лагеря прошло более 800 тыс. человек. Не менее 120 тыс. из них умерло, не дождавшись освобождения. Массовое прибытие на Колыму осужденных по политическим статьям было в 1938-1940 гг., когда в том числе был репрессирован руководитель "Дальстроя" Эдуард Берзин. Подневольный труд заключенных использовался для разработки месторождений полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов, строительства дорог и промышленных предприятий.