Семь человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тульской области

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Семь человек пострадали в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса с большегрузным автомобилем в Веневском районе Тульской области, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы управления МВД Андрей Ярцев.

"На 161-километре федеральной трассы "Дон" в 5:40 понедельника возле деревни Матвеевка Веневского района водитель автобуса Кимовск - Москва, не выбрав безопасную дистанцию и следуя в попутном направлении, столкнулся с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия семь пассажиров автобуса госпитализированы", - сказал Ярцев.

Он отметил, что на данном участке трассы движение организовано по одной полосе.