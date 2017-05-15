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Почти 60 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Число людей в России, пострадавших от укусов клещей, увеличилось почти в два раза после майских праздников, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник.

"По состоянию на 12 мая 2017 года, в медицинские организации обратились 58200 человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням и ниже в 1,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 5 мая к врачам по поводу укусов клещей обратились 31 019 человек.

В пресс-службе рассказали, что во всех субъектах РФ продолжаются акарицидные обработки. Опрысканы 105 тысяч га, при этом запланировано обработать более 120 тысяч га, что на 30% больше, чем в прошлом году.

Теги: Россия, Роспотребнадзор
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