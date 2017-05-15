Забор упал на девятилетнего мальчика во дворе дома в Екатеринбурге

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга начала проверку после госпитализации ребенка из-за падения на него забора во дворе дома на улице Бебеля в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по предварительной информации, инцидент произошел вечером 12 мая. Девятилетний мальчик отпросился у мамы погулять во дворе. Через некоторое время он вернулся в сопровождении детей и сказал, что во время игры подбежал к забору, и часть забора упала на него.

"В связи с ухудшением состояния здоровья ребенка он был доставлен в городскую больницу, где ему был поставлен диагноз - разрыв двенадцатиперстной кишки", - говорится в сообщении.

Мальчик прооперирован, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В ходе проверки будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью ребенка. Кроме того, будет выясняться, когда ограждения ремонтировали, а также будет установлено должностное лицо, которое должно было следить за состоянием и прочностью конструкции.