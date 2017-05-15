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Избивший школьника водитель пойдет под суд в Петербурге

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела 24-летнего петербуржца Никиты Кравченко, обвиняемого в нападении на 10-летнего ребенка, сообщает пресс-служба СКР в понедельник.

"По версии следствия, днем 9 апреля 2017 года у дома 27 по Ланскому шоссе водитель автомобиля "Киа" из хулиганских побуждений напал на 10-летнего школьника, переходившего шоссе с самокатом на пешеходном переходе. Выражаясь грубой нецензурной бранью мужчина, ударил его рукой по голове, после чего бросил на мальчика самокат и с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении ведомства.

Ребенок был доставлен в больницу. После оказания помощи его отправили домой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу", - отмечает следствие.

Похожий случай произошел 9 марта в городе Приозерске Ленинградской области. Двое детей играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Водитель, рассерженный поведением детей, наехал на одного из них, вышел из машины, отобрал у ребенка игрушку и поставил его на колени.

Инцидент попал на видео, имел большой общественный резонанс и привлек внимание официальных лиц. Позже подозреваемый был задержан и арестован, он обвиняется в хулиганстве.

Теги: Санкт-Петербург
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