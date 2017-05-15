Центризбирком и "Яндекс" создадут карту избирательных участков

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Центризбирком совместно с "Яндексом" создаст актуализированную карту избирательных участков, заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"В "Яндексе" будет создана карта, которая позволит каждому избирателю достаточно просто определить место своего нахождения и участок, на котором удобно было бы проголосовать", - сказал Булаев на заседании ЦИК в понедельник.

Булаев пояснил, что карта с перечнем участков уже есть на сайте ЦИК, теперь она будет актуализирована и дополнена. "У нас на днях состоится встреча с руководством "Яндекс", которое готово сотрудничать с нами, на добровольной основе уже начали это делать. Мы надеемся заключить соглашение, которое сделает наши взаимоотношения публичным", - сказал Булаев.