Незаконно раздававший земли в экологической зоне Байкала чиновник осужден условно

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава Прибайкальского района Республики Бурятия Геннадий Галичкин приговорен к двум годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий и раздачу земель возле Байкала. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Бурятии.

По данным следствия, Галичкин в 2011 году незаконно распорядился подготовить документы для передачи в аренду дачному товариществу "Родник" двух земельных участков площадью 8 га на побережье Байкала.

Передавать участки на таких территориях, расположенных в 200-метровой прибрежной полосе, для дачного строительства, запрещено законодательством.

При этом, отмечает следствие, Галичкин понимал, что организация дачного товарищества на указанных участках будет сопровождаться земляными работами и вырубкой лесных насаждений для строительства домов и объектов инфраструктуры, что приведет к существенному нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природного ландшафта его водоохранной зоны.

Тем не менее, дачники получили разрешение на вырубку деревьев в защитных лесах и вырубили 1761 дерево - сосны, лиственницы, пихты и березы.

В сентябре 2014 года Галичкин подписал постановление и передал уже в собственность 52 членам товарищества "Родник" участок площадью 4 га.

Приговором суда Галичкину назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Ему также запрещено занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления сроком на два года.

В мае 2015 года Арбитражный суд Бурятии признал сделку по передаче земли в собственность недействительной. Сами же участки предписывалось вернуть прежнему собственнику - администрации Прибайкальского района.

27 января 2016 года Галичкин решением суда был временно отстранен от исполнения обязанностей главы района.