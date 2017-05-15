Путин объяснил экономическую напряженность в мире внутриполитической борьбой в США

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что продолжающаяся в США внутриполитическая борьба создает политическую и экономическую напряженность во всем мире.

"В Соединенных Штатах, продолжается, как мы видим, острая внутриполитическая борьба, что создает определенную нервозность не только в политике, но и в экономике", - сказал Путин в понедельник на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

Он добавил, что "в европейском сообществе все с тревогой наблюдают, что будет с "брекзитом", как он будет проходить, какие будут результаты". "И у Евросоюза, как вы знаете, еще много проблем", - отметил российский лидер.

"И, конечно, безусловно, очень востребованы сегодня сигналы, которые бы давали надежду на какую-то стабильность, и в этом смысле китайская инициатива ("Один пояс, один путь" - ИФ) очень своевременна и полезна", - подчеркнул Путин.