Путин заявил об отсутствии планов по поставке оружия сирийским курдам

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять вооружение курдским формированиям в Сирии, и выразил мнение, что такую работу не стоит активизировать.

"Здесь никакого секрета нет - мы в отличие от других стран не объявляем о поставках оружия курдским формированиям, да они и не нуждаются особо в наших поставках. У них есть другие источники получения этого оружия. Не считаем, что нужно как-то активизировать эту работу", - отметил Путин на пресс-конференции в Пекине.

Он сообщил, что обсуждал эту тему с президентом Турции на недавней встрече в Сочи.