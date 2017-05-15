Число погибших под Новороссийском дельфинов приблизилось к сотне

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Массовая гибель дельфинов в акватории Новороссийска продолжается уже второй месяц.

"Только сегодня в море обнаружены тела еще трех морских млекопитающих. С учетом всех зарегистрированных с начала апреля случаев количество погибших дельфинов в ближайшие дни может превысить 90 особей", - сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор Максим Черный.

В рамках организованной прокурорской проверки, отметил он, прорабатываются четыре основные версии происходящего.

Первая версия - загрязнение акватории Новороссийска и международного торгового порта. Уже взяты и направлены на лабораторный анализ пробы морской воды.

Вторая версия, которую рассматривают в прокуратуре, связана с негативным воздействием на окружающую среду гидролокаторов и иного акустического оборудования, сосредоточенного в районе Новороссийска.

Третья версия - это заражение гельминтами, которых обнаружили при вскрытии тела одного из дельфинов.

"Есть предварительное заключение специалистов Россельхознадзора, согласно которому смерть могла наступить в результате интоксикации продуктами жизнедеятельности паразитов. Эта версия подтвердится или отойдет на второй план после оценки, которую дадут ученые нескольких институтов РАН, куда были направлены образцы", - отметил Черный.

Наконец, четвертая версия, которую также рассматривают в природоохранной прокуратуре, - заражение морских млекопитающих острой вирусной инфекцией. В настоящее время образцы тканей легких и других органов направлены на гистологическое исследование в лаборатории Москвы.

Ранее сообщалось, что массовая гибель дельфинов зафиксирована в акватории порта Новороссийска с апреля 2017 года. К началу мая количество погибших животных достигало 78.