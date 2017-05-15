Провалившийся под лед на Шпицбергене российский гид умер в больнице

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российский гид, провалившийся под лед во время арктического тура на снегоходах, скончался в больнице, сообщает местная газета Svalbard Posten.

Мужчина умер в отделении интенсивной терапии больницы университета Северной Норвегии в городе Тромсе в ночь на понедельник.

Отмечается, что 27 апреля российская группа из 25 человек, пересекавшая на снегоходах Темпельфьорд, частично провалилась под лед. В воде оказались шесть человек, двое из них были госпитализированы в Тромсе.

Один из путешественников был выписан спустя несколько дней, состояние российского гида оказалось более тяжелым.

Темпельфьорд - фьорд, расположенный на побережье Западного Шпицбергена, популярный у туристов. Одной из достопримечательностей Темпельфьорда стала шхуна "Северное сияние", которая в зимние месяцы вмораживается во льды фьорда и превращается в плавучий отель.

Шпицберген юридически принадлежит Норвегии, но Россия и Норвегия имеют здесь равные права на хозяйственную деятельность. В советское время на архипелаге добывался уголь, для чего еще в 1931 году был создан трест "Арктиуголь", который до сих пор ведет всю экономическую деятельность в регионе. На архипелаге два российских поселка, которые могут посещать туристы - Баренцбург и Пирамида.