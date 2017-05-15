Что произошло за день: понедельник, 15 мая

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сменилось руководство московского метрополитена: начальник столичной подземки Дмитрий Пегов ушел в отставку, его место занял его бывший зам Виктор Козловский. По данным источников, Пегов перейдет на работу в РЖД.

- Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал расширенный состав на Кубок конфедераций. Наставник национальной команды Станислав Черчесов объяснил, почему в списке нет Александра Кокорина.

- Владимир Путин напомнил, что, по данным Microsoft, источником вируса-вымогателя WannaCry являются спецслужбы США. Тем временем в "Лаборатори Касперского" сообщили, что за выходные появились две новые модификации вируса.

- Московский НПЗ из-за нештатной ситуации остановил прием нефти и сдачу продукции. В выходные Мосэкомониторинг фиксировал 17-кратное превышение нормы концентрации сероводорода на юге Москвы.

- Турция не пустила делегацию немецких парламентариев на базу "Инджирлик", где размещен военный контингент Германии. В ответ Ангела Меркель пообещала начать искать другую базу для дислокации военнослужащих в регионе.

- Московская мэрия заявила, что листья на высаженных в центре города деревьях появятся, но позже. А в случае гибели растений их заменят по гарантии.

- Глава РЖД Олег Белозеров попал в больницу в Китае. Ему вырезали аппендикс.

- Минэкономразвития сообщило о снижении годовой инфляции в России к 15 мая до целевого показателя в 4,0%.