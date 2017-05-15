Финал конкурса рабочих профессий WorldSkills начался в Краснодаре

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Финал Пятого национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia ("Молодые профессионалы") открылся в Краснодаре, предает корреспондент "Интерфакса".

В соревнованиях участвуют свыше 1,2 тыс. человек - учащиеся колледжей и техникумов из 82 регионов России.

Соревнования пройдут по 113 компетенциям - профессиям от дизайнеров, парикмахеров и стилистов до фрезеровщиков, токарей, поваров и IT-специалистов. Участники продемонстрируют свои навыки, лучших в каждом из направлений будут определять 1,4 тыс. экспертов.

Каждый из участников - победитель региональных отборочных этапов чемпионата, которые ранее завершились по всей России. В пресс-службе WorldSkills сообщили, что по числу отборочных соревнований самой популярной рабочей профессией в России признана специальность сварщика - они прошли в 74 регионах страны.

"Именно соревнования по сварочным технологиям оказались самыми представительными по географии и количеству участников", - отметил генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов.

Worldskills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства - от традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и сфере услуг. В нем принимают участие 75 стран, в том числе Россия.

Международные чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах, в них принимают участие как молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, так и известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники - в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания. Такой чемпионат в 2019 году пройдет в Казани - Россия выиграла право на его проведение в 2015 году.

Кроме того, каждая страна проводит национальные чемпионаты по стандартам WorldSkills - их победители затем представляют свою сборную на международном уровне.

Движение WorldSkills поддерживается в России президентом и правительством.