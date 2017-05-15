В СКР рассказали о планах поддержать учреждение движения "Юные следователи"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Молодежное движение "Юные следователи" может появиться при поддержке Следственного комитета (СК) в ближайшее время в России как институт воспитания будущих криминалистов.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК Светлана Петренко, инициатива создания такой организации прозвучала в понедельник на совещании председателя ведомства Александра Бастрыкина с представителями общественных организаций и совещательно-консультативных органов при комитете.

"Участники встречи высказались за необходимость проработки вопроса о создании движения "Юный следователь", что будет способствовать развитию нравственных и профессиональных качеств будущих специалистов", - сказала Петренко.

Кроме этого, отметила она, в ходе встречи прозвучали и другие предложения по совершенствованию работы по патриотическому воспитанию молодежи и раскрытию сущности и значимости работы следователя для общества.

"В частности, участники собрания озвучили предложения о создании единой всероссийской ветеранской организации, деятельность которой была бы урегулирована на федеральном уровне", - сказала представитель СК.

Также Петренко уточнила, что представители творческого союза обратились к Бастрыкину с предложением об учреждении премии Следственного комитета за литературные, драматургические и кинопроизведения, повествующие о следственной работе.