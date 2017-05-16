Главные новости
В миреСМИ сообщили о передаче Трампом секретных данных ЛавровуВ РоссииСМИ узнали о появлении в Госдуме совета по культуре и религииСпортСборная России разгромила команду Латвии на ЧМ по хоккею
В России

Арест фигуранта дела о хищении средств "Роскосмоса" Ладонщикова признан законным

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест бывшего вице-президента Фондсервисбанка Петра Ладонщикова, обвиняемого в пособничестве в хищении средств, которые госкорпорация "Роскосмос" разместила на счетах кредитной организации. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил без изменений постановление Тверского суда о заключении под стражу в отношении Ладонщикова", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, 27 апреля Тверской суд Москвы до 26 июня отправил под арест Ладонщикова, а также до 25 июня - экс-президента Фондсервисбанка Александра Воловника. Последнему вменяется совершение хищения путем растраты в особо крупном размере, а Ладонщикову - пособничество в хищении.

Воловник отрицает свою вину и причастность к инкриминируемым ему преступлениям.

В свою очередь, Ладонщиков и его адвокат заявили, что он признал свою вину и готов сотрудничать со следствием. Вместе с тем, в материалах дела, оглашенных на заседании в Тверском суде, не было информации о его раскаянии и показаниях. По данным следствия, он дал показания, но в небольшом объеме - из них следует, что обвиняемый рассказал о существовании преступной схемы, но сам считает, что стал ее случайным участником.

Воловник обвиняется в хищении 1,3 млрд рублей, которые на счетах Фондсервисбанка разместил "Роскосмос", путем выдачи заведомо невозвратных кредитов организациям, которые не вели реальной финансовой деятельности.

В то же время по данным источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, "в материалах дела есть документы, согласно которым сумма хищений средств со счетов в Фондсервисбанке уже составляет 6,5 млрд рублей".

На заседании по рассмотрению ходатайства следствия об аресте Воловника судья огласила обращение руководителя "Роскосмоса" Игоря Комарова с резолюцией генерального прокурора Юрия Чайки и директора ФСБ Александра Бортникова на имя президента РФ. В документе указывается, что корпорация разместила в Фондсервисбанке $778 млн и 18 млн евро (около 50 млрд рублей). Впоследствии часть средств корпорация хотела перевести в Сбербанк, однако банк не смог предоставить требуемую сумму.

Таким образом, по мнению Комарова, деятельность лиц, осуществлявших управление банком, привела к нарушению нормальной работы "Роскосмоса", а также затруднила исполнение корпорацией обязательств по выполнению договоров с международными организациями.

Со своей стороны прокурор заявил, что в настоящий момент "Роскосмос" лишен возможности распоряжаться валютной выручкой, которая была размещена в Фондсервисбанке.

Фондсервисбанк, созданный в июле 1994 года, специализируется на обслуживании предприятий ракетно-космической отрасли, его филиалы работают на космодромах Плесецк и Байконур.

Теги: Роскосмос, Фондсервисбанк, Петр Ладонщиков
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
СМИ узнали о появлении в Госдуме совета по культуре и религииСМИ узнали о появлении в Госдуме совета по культуре и религии
Структура займется вопросами "морального климата в обществе"Подробнее
Суд подтвердил отказ рассматривать иск противников передачи Исаакия РПЦСуд подтвердил отказ рассматривать иск противников передачи Исаакия РПЦ
Ранее в различные суды Петербурга подавались иски о признании незаконным распоряжения, касающегося передачи Исаакиевского собораПодробнее
В "Лаборатории Касперского" заявили о двух новых модификациях вируса WannaCryВ "Лаборатории Касперского" заявили о двух новых модификациях вируса WannaCry
По мнению сотрудников IT-компании, новые версии создали не авторы оригинального вируса-вымогателяПодробнее
"Левада-центр" оспорил норму о приравнивании социсследований к политической деятельности"Левада-центр" оспорил норму о приравнивании социсследований к политической деятельности
Аналитический Центр обжаловал в Конституционном суде поправки в закон об НКО-"иноагентах", внесенные в июне 2016 годаПодробнее
Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 годаПутин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года
Правительство должно будет в течение трех месяцев разработать меры, необходимые для реализации этой стратегииПодробнее
Путин описал питательную среду для терроризмаПутин описал питательную среду для терроризма
Президент России предложил преодолевать застой в мировом экономическом развитииПодробнее
МВД Чечни не нашло подтверждений притеснения геев в республикеМВД Чечни не нашло подтверждений притеснения геев в республике
В ведомстве сочли распространенную СМИ информацию ложной и решили обратиться в судПодробнее
ЦБ РФ зафиксировал массовые рассылки банкам вредоносного ПОЦБ РФ зафиксировал массовые рассылки банкам вредоносного ПО
Фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано, заверил регуляторПодробнее
Рогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКСРогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКС
Вице-премьер потребовал объективного анализа ситуации от РоскосмосаПодробнее
МВД РФ сообщило о локализации кибератаки на свои серверыМВД РФ сообщило о локализации кибератаки на свои серверы
Блокировано около тысячи зараженных компьютеров, проводятся работы по уничтожению вирусаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 мая6 фото
15 мая
Фотохроника 15 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера

Владимир Путин о своей игре на рояле перед встречей с Си Цзиньпином

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ сообщили о передаче Трампом секретных данных ЛавровуВ РоссииСМИ узнали о появлении в Госдуме совета по культуре и религииСпортСборная России разгромила команду Латвии на ЧМ по хоккеюКультураХакеры потребовали выкуп за украденный фильм Disney
В РФ предложили создать госсборщика больших пользовательских данных
ФАС предложила обнулить субсидии для "дочки" РЖД на "плацкарт"
Афганские войска отбили приграничный с Таджикистаном уезд
Число созданных на госсредства фильмов в России сократится почти вдвое
SpaceX запустила спутник для обеспечения интернетом самолетов и судов
Дерипаска подал против агентства Associated Press иск о клевете
Сын экс-президента Киргизии Бакиева заочно осужден на пожизненный срок
Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию
Цены на нефть продолжили расти после резкого скачка накануне
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи