Арест фигуранта дела о хищении средств "Роскосмоса" Ладонщикова признан законным

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест бывшего вице-президента Фондсервисбанка Петра Ладонщикова, обвиняемого в пособничестве в хищении средств, которые госкорпорация "Роскосмос" разместила на счетах кредитной организации. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил без изменений постановление Тверского суда о заключении под стражу в отношении Ладонщикова", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, 27 апреля Тверской суд Москвы до 26 июня отправил под арест Ладонщикова, а также до 25 июня - экс-президента Фондсервисбанка Александра Воловника. Последнему вменяется совершение хищения путем растраты в особо крупном размере, а Ладонщикову - пособничество в хищении.

Воловник отрицает свою вину и причастность к инкриминируемым ему преступлениям.

В свою очередь, Ладонщиков и его адвокат заявили, что он признал свою вину и готов сотрудничать со следствием. Вместе с тем, в материалах дела, оглашенных на заседании в Тверском суде, не было информации о его раскаянии и показаниях. По данным следствия, он дал показания, но в небольшом объеме - из них следует, что обвиняемый рассказал о существовании преступной схемы, но сам считает, что стал ее случайным участником.

Воловник обвиняется в хищении 1,3 млрд рублей, которые на счетах Фондсервисбанка разместил "Роскосмос", путем выдачи заведомо невозвратных кредитов организациям, которые не вели реальной финансовой деятельности.

В то же время по данным источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, "в материалах дела есть документы, согласно которым сумма хищений средств со счетов в Фондсервисбанке уже составляет 6,5 млрд рублей".

На заседании по рассмотрению ходатайства следствия об аресте Воловника судья огласила обращение руководителя "Роскосмоса" Игоря Комарова с резолюцией генерального прокурора Юрия Чайки и директора ФСБ Александра Бортникова на имя президента РФ. В документе указывается, что корпорация разместила в Фондсервисбанке $778 млн и 18 млн евро (около 50 млрд рублей). Впоследствии часть средств корпорация хотела перевести в Сбербанк, однако банк не смог предоставить требуемую сумму.

Таким образом, по мнению Комарова, деятельность лиц, осуществлявших управление банком, привела к нарушению нормальной работы "Роскосмоса", а также затруднила исполнение корпорацией обязательств по выполнению договоров с международными организациями.

Со своей стороны прокурор заявил, что в настоящий момент "Роскосмос" лишен возможности распоряжаться валютной выручкой, которая была размещена в Фондсервисбанке.

Фондсервисбанк, созданный в июле 1994 года, специализируется на обслуживании предприятий ракетно-космической отрасли, его филиалы работают на космодромах Плесецк и Байконур.