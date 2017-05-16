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Криминальный авторитет по кличке Дерюга задержан с оружием в Домодедове

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В подмосковном Домодедове за хранение огнестрельного оружия и причастность к его нелегальной перевозке задержан один из лидеров преступного мира по кличке Дерюга. Об этом "Интерфаксу сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

"В отношении подозреваемого отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", - уточняет Петрова.

Задержание проходило возле одного из домов в Домодедове, у подозреваемого был обнаружен пригодный к стрельбе пистолет "ТТ" с патронами.

По данным полиции, Дерюга причастен к "оказанию криминального покровительства и планировал проведение противоправных действий в отношении легальных перевозчиков с использованием огнестрельного оружия". Ему может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.

Теги: Московская область, Домодедово
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